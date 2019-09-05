"История в цвете": В свои 15 лет я зарабатываю от 100 до 200 тысяч рублей в месяц

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем @colorized_history.



-Как вам пришла в голову идея вести канал?

Я очень долго искал заработок в интернете и главное белый и стабильный. Поскитавшись по разным приложениям, ставкам (да да я ставил ставки), только после проигрышей, я решил добиться какого-либо успеха в заработке и мой глаз пал на телеграмм.

-Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

Я выбрал такую тематику, потому что в школе любил (и люблю) историю. Она очень интересна в любом возрасте.

-В чем ваша история успеха?

Моя история успеха в том, что я вовремя решил зарабатывать. 2 года назад в возрасте 13 лет я понял, что я не хочу зависеть от родителей и хочу иметь свою денежку. Я просто начал усердно работать.

-Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Канал - это мой активный бизнес, который мне приносит для моего возраста большие деньги. В данный момент у меня два канала, и суммарная прибыль от них от 100 до 200 тысяч рублей.

-Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

Занимаюсь я каналами исключительно один и делаю все сам. Это не трудно - все настроено и автоматизированно.

-Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Цель - моя скупить и сделать как можно больше каналов, а также сделать хорошую крупную сетку. А проекты я свои вижу огромными и долго растущими.