Федерация профсоюзов зовет москвичей на выборы в Мосгордуму через смс

Московская Федерация профсоюзов (МФП) пригласила жителей столицы на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва посредством SMS. Сообщения содержат информацию об адресах избирательных участков и именах кандидатов, которых поддерживает МФП. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Во исполнение решения президиума Московской Федерации профсоюзов об участии в избирательной кампании по выборам депутатов в Московскую городскую думу и учитывая высокий резонанс в обществе, который вызвала предвыборная кампания в городской парламент, Московская Федерация профсоюзов решила поддержать кандидатов, готовых защищать трудовые, экономические и социальные интересы членов профсоюзов. Информирование москвичей осуществляется с помощью SMS-сообщений при полном соблюдении избирательного законодательства города Москвы. Сообщение содержит адрес ресурса, разработанного специалистами Московской Федерации профсоюзов. Любой житель Москвы, зайдя на ресурс, может ввести адрес своей регистрации и узнать расположение избирательного участка и имя кандидата, которого поддерживают профсоюзы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что информирование горожан осуществляется компанией-агрегатором по договору на оказание информационных услуг с рядом ограничений.

«SMS-сообщения получают жители Москвы старше 18 лет, выразившие согласие в договоре с оператором связи на получение рекламных сообщений», - добавили в МФП.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Московская Федерация профсоюзов (МФП) была создана 15 декабря 1990 года и явилась правопреемницей Московского городского Совета профессиональных союзов.

Московская Федерация профсоюзов – это объединение столичных профсоюзов на основе единства целей и солидарности действий, призванное отстаивать социально-экономические и правовые интересы членов профсоюзов перед работодателями и властными структурами.

Московская Федерация профсоюзов действует на основании Устава, независима от органов государственной власти, политических партий, общественных организаций и движений.

Московская Федерация профсоюзов является крупнейшим профцентром страны, неотъемлемой частью единого профсоюзного движения России.

Развитие социального партнерства – основа деятельности Федерации. Основные усилия МФП направляет на создание системы защиты социально-экономических интересов членов профсоюзов на базе заключаемых:

Московского Трехстороннего соглашения между Правительством Москвы, Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей и Московской Федерацией профсоюзов;

городских отраслевых соглашений;

коллективных договоров на предприятиях и организациях.

Сложившаяся практика заключения Московского Трехстороннего Соглашения до принятия бюджета Москвы городской Думой позволяет добиться финансового обеспечения Соглашения и гарантировать его исполнение правительственной стороной.

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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 8 сентября.

Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, выборы по партийным спискам не предусмотрены.

На выборах депутатов Мосгордумы москвичи впервые смогут поучаствовать в эксперименте по проведению электронных выборов и проголосовать за кандидатов в орган законодательной власти онлайн — со своего компьютера или мобильного устройства.

Электронное голосование проводится в трех избирательных округах на выборах в Московскую городскую Думу 8 сентября 2019 года. Участие в нем добровольное и доступно наряду с традиционным способом. Каждый избиратель в экспериментальном округе сможет выбрать, как ему голосовать.

Чтобы стать электронным избирателем, нужно подать заявление не ранее чем за 45 дней до даты голосования и не позднее чем за три дня до нее. То есть в период с 24 июля по 4 сентября включительно.

Досрочно проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва москвичи смогут в территориальных избирательных комиссиях с 28 августа по 7 сентября.