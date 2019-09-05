В Подмосковье более сотни человек пострадали от укусов гадюк

Этим летом влажная и нежаркая погода способствует повышенной активности змей, которых жители и дачники Подмосковья встречают не только в лесах, но и в парках и на своих дачных участках.

В результате с начала нынешнего года за помощью в медицинские учреждения Московской области из-за укусов гадюк обратились 113 человек. Самые активные змеи оказались на востоке Московской области.

"Принять антигистаминный препарат, обездвижить конечность с укусом, а самого пострадавшего в экстренном порядке доставить в травмпункт", - советует глава регионального минздрава Татьяна Мухтасарова.