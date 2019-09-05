Проблемам Златоуста будут уделять повышенное внимание

Глава Челябинской области Алексей Текслер в интервью «Ura.ru» рассказал о том, что ситуации в Златоусте, мэр которого на днях ушел в отставку, правительство области будет уделять особое внимание.

По словам руководителя региона, очень важно, чтобы в муниципалитете как можно быстрее появился руководитель. Напомним, глава Златоуста Вячеслав Жилин ушел в отставку после того, как Алексей Текслер предложил жителям города вынести вопрос о доверии главе 8 сентября.

«Зима уже на пороге, и проблемы горожан никуда не исчезли, - сказал в интервью Алексей Текслер. - Что дальше? Прежде всего, я беру ситуацию в городском округе на особый контроль. Информацию буду отслеживать ежедневно. Поставил задачу всему областному правительству, учитывая текущую ситуацию, уделять проблемам Златоуста повышенное внимание».

Планируется, что в ближайшее время будет открыт конкурс по выбору главы. В интервью Алексей Текслер подчеркнул, что он обращается ко всем неравнодушным и активным жителям Златоуста. «Пришло время достигнуть общественного согласия, - отметил он. - Время объединиться и общими усилиями развивать один из самых перспективных городов Южного Урала.