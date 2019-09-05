Андрей Разин обратился к Президенту по поводу «беспредела» на выборах главы Сочи

В преддверии выборов сочинского мэра известный продюсер и общественный деятель Андрей Разин сделал эмоциональное заявление, попросив вмешаться в ситуацию Президента России Владимира Путина.

«Мне кажется, пора мне, как сочинцу, высказаться по поводу беспредела, который творится по выборам главы города Сочи. Я обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину: как это может быть, что ни один депутат не знает ни про одного кандидата. Приедет какая-то женщина из Краснодара, которая 10-го числа проведёт комиссию. Тут же, в 19:00, она заставит депутатов голосовать за ту кандидатуру, которую она вносит, как председатель комиссии, на должность мэра и депутатов, как стадо баранов, загонят и скажут: «Голосуйте именно за этого человека или вам несдобровать. 11-го числа уже инаугурация. Это всё за два дня, не говоря уже о том, что ни одного кандидата ни с одним депутатом Городского Собрания не обсуждают. Я считаю, это полный беспредел, это просто какой-то бандитизм. Избрание главы города такими бандитскими методами просто недопустимо. Как это могут депутаты, не зная, за кого им предложат голосовать, тут же вечером выбрать главу? Я думаю, депутаты все испортят бюллетени (конечно, если они себя уважают)».

Судя по информации, поступающей из регионов, сентябрьские выборы породят много горячих скандальных точек. Сочи, также, видимо, может стать городом с жарким климатом и в политическом смысле .