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Эксперты поделились прогнозами относительно выборов в Крыму и Севастополе

5 сентября 2019, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты поделились прогнозами относительно выборов в Крыму и Севастополе

Уже в это воскресенье, 8 сентября, в рамках единого дня голосования крымчане и севастопольцы будут выбрать тех, кто займет места в региональных парламентах. «Аргументы недели – Крым» побеседовали с экспертами в области политологии, которые поделились прогнозами относительно явки в Крыму и Севастополе, отношения жителей к выборам и местной власти в целом.

1. Стоит ли ждать неожиданностей по составу парламентов Крыма и Севастополя?

Дмитрий ОМЕЛЬЧУК, кандидат исторических наук, доцент философского факультета КФУ:

 Неожиданностей ждать не стоит. Будут явно новые лица, малоизвестные в Крыму. Но, в любом случае, это будут лица из той же самой команды «Единой России».

Наталья КИСЕЛЕВА, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе, политолог:

 Результаты экспертного опроса, проведенного крымским филиалом Фонда развития гражданского общества, показывают, что неожиданностей по составу парламентов второго созыва Крыма и Севастополя ожидать не стоит. Большинство опрошенных экспертов предполагают, что шансы на преодоление 5-процентного барьера есть у трех партий – «Единой России», КПРФ и ЛДПР. Собственно, об этом свидетельствуют и данные массовых опросов.

Сергей ГОРБАЧЕВ, кандидат политических наук, член Общественной палаты Севастополя, председатель региональной организации Союза журналистов России:

 Думаю, что никаких неожиданностей не будет. На мой взгляд, сегодня сложно изменить политические приоритеты и привязанности активной части электората. Доминанта – у «Единой России». Остальное не имеет принципиального значения. Влияние остальных партий, политических сил, каких-то местных квазиэлит и группировок отразится лишь на окраске фона происходящих событий – не более того.

 

2. На ваш взгляд, какова будет явка? Будет ли она в Крыму отличаться от Севастополя? Чем обусловлена активность или пассивность избирателей?

Дмитрий ОМЕЛЬЧУК:

 Вообще-то интереса к выборам народ не проявляет ни там, ни там.  Явка, по моему разумению, составит процентов 40-45, но ее обязательно «натянут» к 50% и больше. Тем более, что люди, занимающиеся выборами в Крыму, это хорошо умеют делать. В Севастополе я бы не сказал, что у них такие сильные специалисты. Я думаю, что там явка будет ниже, чем в Крыму, с учетом этой «натяжки». Но официально будет где-то за 50%. В Севастополе трудно прогнозировать, потому что не совсем понятно восприятие населением нового и.о. губернатора. В Крыму низкая активность обусловлена тем, что, во-первых, все прекрасно знают, чем все закончится. А во-вторых, реальной альтернативы нет. И даже там, где такая навязчивая реклама, как «Время выбрало нас», она работает скорее в минус, чем в плюс. Было несколько случаев выступлений против «Единой России», например в Береговом. Но они не принципиальны в том плане, что это все локальные выступления и они касаются именно местных конкретных людей, представляющих «Единую Россию».

В настроениях крымчан инерция «Крымской весны» еще не преодолена. Она еще продолжает работать, несмотря на все плюсы и минусы, которые после этого последовали.

Наталья КИСЕЛЕВА:

 Сошлюсь также на результаты экспертного опроса ФоРГО. Большинство экспертов полагают, что явка и в Крыму, и в Севастополе будет ниже, если сравнивать с выборами 2014 года. При этом также большинство экспертов сходятся во мнении, что явка в Крыму будет выше, чем в Севастополе. Основанием для такой точки зрения могут служить данные прошлых выборов, когда на выборах депутатов Заксобранияв Севастополе активность избирателей составила 48,49%, а на выборах депутатов Госсовета Республики Крым – 53,56%. Но следует отметить, что почти четверть экспертов считают, что в этом году явка в Севастополе будет выше, чем в Крыму. Такое мнение политологи и социологи объясняют более высокой конкурентностью избирательной кампании в Севастополе.

Электоральное поведение избирателей обуславливается многими факторами. Прежде всего уровнем выборов. Как правило, на общенациональных выборах явка выше, чем на региональных или местных. Еще одним фактором является сценарий выборов. Если выборы проходят по референдумному сценарию (с известным победителем), то явка снижается, если же выборы имеют конкурентный характер, то явка повышается. Также на уровень явки оказывает влияние модель поведения, выбираемая протестным электоратом. Избиратели с протестными настроениями могут демонстрировать их пассивно (не участвуя в выборах) или активно. Соответственно в первом случае явка будет ниже, а во втором – выше.

Сергей ГОРБАЧЕВ:

 Как представляется, явка избирателей в Крыму и Севастополе будет выше общероссийской в силу всем понятных обстоятельств. И раньше, и сейчас они не особо сильно отличались друг от друга. Хотя, конечно, разница есть. В Республике Крым, можно сказать, особого накала страстей не было. По крайней мере, так видится из Севастополя.

В самом же Севастополе присутствовала интрига до момента смены Губернатора в июле. После этого «предвыборная карта» была выбита из рук группировки экс-народного экс-мэра Чалого, вся предвыборная кампания которого строилась на основе лозунга «Овсянникова – в отставку!». Теперь стало очевидно: никакой реальной программы, обеспечивающей действительное созидание, прорывное развитие Севастополя у этих людей нет. Но чрезмерные амбиции, гипертрофированное честолюбие и масштабные финансово-информационные интересы остались.

И до, и после выборов, независимо от их результатов, эта группировка и силы, по факту стоящие за ней, «надембель» не уйдут. Это в определенной мере определяет градус политической активности в Севастополе. Этот фактор, разумеется, влияет на активность или пассивность избирателей. Есть и другие факторы. К ним я бы отнес степень ощущения позитива перемен за последние пять лет. Но это – сложно оцениваемый предвыборный параметр.

 

3. По вашему мнению, граждане считают региональные парламенты важной частью политический системы?

Дмитрий ОМЕЛЬЧУК:

 В Севастополе к этому относятся более серьезно. У них есть опыт борьбы с губернаторами. Они не признавали ни первого губернатора МЕНЯЙЛО, ни второго ОВСЯННИКОВА. Посмотрим, как будет сейчас.

В Крыму все намного спокойнее, здесь все упирается в фигуру и никакой политической привязки к этому местные органы не имеют. То есть, в Севастополе, скорее, да, а в Крыму, скорее, нет.

Наталья КИСЕЛЕВА:

 На этот вопрос можно с точностью ответить только после проведения массовых опросов избирателей. Мне не известны опросы крымчан и севастопольцев по данной теме. Но комментарии респондентов, оценивающих, например, деятельность органов исполнительной и законодательной власти, могут косвенно свидетельствовать о том, что граждане считают важной частью политической системы России федеральные органы власти. И это вполне закономерно.

Сергей ГОРБАЧЕВ:

 В этом лично у меня сомнений нет. Считаю, что слабость и одновременно ангажированность предыдущего состава Заксобрания Севастополя и предопределила пробуксовку разрешения в Городе-Герое целого комплекса жизненно важных проблем.   В 2016 году, после ухода со своего поста Губернатора Сергея МЕНЯЙЛО, в эфире Телеканала ИКС (СТВ) я охарактеризовал работу Закса как «учебную», и его состав также – «учебным». На мой взгляд тогда было бы целесообразно уйти в отставку и депутатам Заксобрания. Тем более, происходила полная смена формата муниципальной ветви власти в нашем субъекте Федерации. Исходя из прагматики бытия, логики происходящего, депутаты ЗС тоже должны были бы сдать свои мандаты. Тогда был уникальный момент – можно было бы комплексно начать исправление допущенных ошибок всеми властными ветвями. Но этого, понятное дело, не случилось. Многие «болезни роста» депутаты «от Чалого» впоследствии загнали в тупик и усугубили…

 

4. Граждане уверены, что главным лицом региона является глава исполнительной власти. Не преуменьшает ли это значение местной законодательной власти?

Дмитрий ОМЕЛЬЧУК:

 Опять же, в Крыму все упирается в первое лицо. Если есть рейтинг, то он именно его. Потому что местные органы власти регулярно перетасовываются, перекидывают министров, не говоря уж про городских глав. В Севастополе в этом плане активность повыше, они более организованы, для них более значима роль Заксобрания. АЛТАБАЕВА там – фигура, которая противостоит амбициям и действиями многих губернаторов. В Крыму такого противостояния нет, все замыкается на первой фигуре.

Наталья КИСЕЛЕВА:

– Значимость региональной законодательной власти зависит от самих парламентов. Если депутаты активны и постоянно находятся на связи со своими избирателями, то преуменьшить их значение будет трудно. Так что уровень депутатской значимости в руках самих депутатов. 

Сергей ГОРБАЧЕВ:

– Нет, не преуменьшает. В современной России выстроены соответствующие властные вертикали и горизонтали. У каждой ветви – свое место, функционал и «весовая категория» в нашем государстве. Независимо от времен, форм и персоналий, главные властные рычаги всегда были у власти исполнительной. Даже во времена действия ст. 6 Конституции СССР – ведь КПСС была не просто идеологом, а реально руководящей силой страны и общества, главной несущей державообразующей конструкцией Советского Союза. У законодательной власти – своя миссия. Да это и понятно. Главным представляется следующее: все власть предержащие должны быть действительными слугами народа, вкалывать и отвечать за содеянное. А вот с этим – вечные проблемы…

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