Еткульские школьники будут учиться в современных классах

Учащиеся Еткульской средней школы получили приятный сюрприз к началу нового учебного года. Компания «Транснефть – Урал» помогла за лето отремонтировать в учебном заведении все кабинеты точных наук. Кабинеты математики, физики и химии, помимо обновления интерьера, получили новейшее оборудование для занятий.

Классы в школе теперь буквально не узнать. Они обрели новые окна и мебель, в них капитально отремонтированы полы, стены и потолки, проведена замена коммуникаций. Ребята уже начали осваивать проекторы, компьютеры, интерактивные доски, цифровые лаборатории, использовать оборудование для проведения физических и химических опытов. Всё это стало возможным благодаря корпоративной программе «Транснефти». Организация всерьёз занялась участием в повышении уровня образования в сельских школах. Следствием программы должен стать рост интереса детей к точным наукам. И для таких ожиданий есть все основания. В еткульской школе уже планируют увеличить число внеклассных занятий. Это должно позволить старшеклассникам подтянуть свои знания и наилучшим образом подготовиться к экзаменам.

За последние три года в рамках корпоративной программы АО «Транснефть – Урал» оказало помощь в модернизации кабинетов точных наук уже двенадцати школам. Программа охватывает три региона: Башкирия, Челябинская и Курганская области. Помимо этого, учебным заведениям помогли и с ремонтом других помещений.