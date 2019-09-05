Зюганов сравнил Ленина с Иисусом Христом, Мухаммедом и Буддой

Российский политик, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов назвал Владимира Ильича Ленина самым великим человеком на планете, поставив его в один ряд с Иисусом Христом, Буддой и пророком Мухаммедом.

По словам Зюганова, он долго и внимательно изучал биографию и труды Ленина. Лидер КПРФ признался, что был поражен его работами, передаёт РИА Новости.

«Можете вообразить: человеку 25 лет, он находится в ссылке, берет и начинает готовить работу о развитии капитализма в России, проштудировал 500 источников и сделал предсказание, научные открытия, которые полностью оправдались в последующие 30 лет. Мне трудно вообразить, как это можно было сделать», - рассказал Зюганов.