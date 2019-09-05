Банкир Герман Греф предлагает "убить" экзамены в школах, так как они уничтожают у школьников желание получать знания, передает Ura.ru. По его мнению, школьники не получают в учебном заведении никаких полезных навыков.

Как подчеркнули специалисты, в российских вузах уже нет экзаменов. "Всю эту тему обострило ЕГЭ, когда мы его ввели. Первая системная проблема — это образовательный стандарт, который сегодня появился в наших школах на основании закона "Об образовании"", - рассказал Nation News Первый зампред Комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко.