Фейки - и смех и грех. Как понять, что Вы читаете фальшивку

Тема «фейк-ньюс» или «недостоверных новостей» сегодня является острой в нашем информационном обществе. Само понятие «фейк-ньюс» имеет много значений, но общий смысл, отраженный в формулировке Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», определяется как «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверного сообщения и создающая угрозу для безопасности». Алексей Ершов, кандидат исторических наук дает более расширенное определение «фейковые, то есть поддельные, лживые новости, — это информационный продукт, в составе которого частично или полностью отсутствует правдивая информация».

Миллионы пользователей социальных сетей ежедневно получают сообщения, содержащие недостоверную информацию, приводящую к неприятным, а иногда и трагичным последствиям. Так руководство мессенджера WhatsApp, в начале этого года, приняло жесткие меры и ограничило число людей, которым можно переслать одно и тоже сообщение с 20 до 5 человек. Причиной решения стала ситуация в Индии: там посредством мессенджера распространялись недостоверные новости о похищениях детей, что вызвало массовые беспорядки и даже попытки самосуда. Трое человек забили до смерти. Причиной данной трагедии стало то, что люди часто не проверяли данные и охотно верили провокациям.

Какая задача стоит за такими фальшивыми сообщениями? Фейки призваны в первую очередь дестабилизировать читателя, а затем подтолкнуть к необдуманному действию. Этим приёмом пользуются мошенники или недобросовестные конкуренты. Часто сообщения сопровождаются призывами срочно приобрести какой-нибудь товар, сообщить номер банковской карты или просто испортить репутацию той или иной компании.

Но не всегда фейки несут в себе негативную основу, талантливые люди превратили это в юмористический продукт. Российский сайт «ИА Панорама» ежедневно публикует множество таких «фальшивых новостей». К примеру недавно они опубликовали новость о том, что «власти Франции разрешили гражданам кормить мигрантов» или то, что «В Китае всё чаще отказываются от FM-радио в пользу проводного». Пытаясь первыми опубликовать «горяченькую» новость, информационные ресурсы в спешке забывают проверить подлинность информации и публикуют такие «фейки».

Бороться с фейками тоже можно. Чтобы огородить себя и своих близких от негативного влияния фейков, нужно придерживаться простых правил:

Если сообщение с новостью от Вашего друга или родственника, отмечено как «пересланное», то его лучше проверить, с помощью официальных источников. Задайтесь вопросом, какую цель несет в себе данное сообщение? Если от Вас хотят что-то «немедленно, а то всё потеряете», скорее всего это сообщение-липа. Не пересылайте фейки дальше. Поблагодарите своего собеседника о беспокойстве, расскажите им как определить фейк и расскажите, как бороться с негативным влиянием.

Будьте внимательны в Интернете и заботьтесь о своих близких.

Михаил Волков