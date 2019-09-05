Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову

В Хабаровске ждали пресс-конференцию известного путешественника Федора Конюхова, но тот так и не появился в краевой столице.

Конюхов должен был рассказать о картинах, которые семья Вики Цыгановой привезла в регион, но у путешественника были более серьезные планы.

Выставку работ Конюхова, открывшуюся в Хабаровске, посетил даже губернатор региона. Присутствующие отметили сходство культурного мероприятия с пиар-кампанией в поддержку Вики Цыгановой – кандидата в Госдуму. Картины привезла в Хабаровск именно Цыганова. Некоторые работы продолжили путь и отправились в Комсомольск-на-Амуре.

В избирательном штабе Цыгановой не знают, почему Конюхов не поддержал шансонье-кандидата.

Напомним, что кандидатами в Госдуму по 70-му округу стали, помимо Виктории Цыгановой, стали Андрей Шевцов, Николай Платошкин, Татьяна Ярославцева, Владимир Титоренко, Иван Пиляев, Олег Котов, Николай Евсеенко, Андрей Петров и Владимир Воробьев.