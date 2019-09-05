12 белух из «китовой тюрьмы» привезут в Хабаровский край в сентябре

В Хабаровский край до конца сентября планируется привезти 12 белух из бухты Средняя Приморского края. Эти мормлеки пока находятся в так называемой «китовой тюрьме».

Вслед за косатками, уже отправившимися в открытые воды Охотского моря, свободу обретут и белухи. Следующую партию, состоящую из дюжины этих животных, доставят в Хабаровский край в сентябре.

По информации ВНИИРО, в конце августа в Средней содержались 74 белухи. Всех их необходимо выпустить до начала зимнего сезона. Сейчас ведется подготовка к транспортировке, но точные даты можно будет назвать, исходя из погодных условий, которые сегодня в регионе непростые. Директор ВНИИРО Кирилл Колончин сообщил, что рассматривается возможность частичного распределения животных в российских центрах.

Известно, что мормлеки, которые уже были отпущены на волю, воссоединились со своими семьями. Эту информацию ученые смогли получить со спутниковых маячков. Первая партия косаток была отпущена в Хабаровском крае 27 июня.