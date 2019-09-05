В Новосибирске рассказали о смене пола роботом «Федором» перед полетом на МКС

Отечественный робот-андроид «Федор» сменил пол перед полетом на Международную космическую станцию. Об этом журналистам в Новосибирске рассказал Андрей Заворин, управляющий директор компании, принимавший участие в разработке робота.

Как отметил Заворин, которого процитировало издание НДН.инфо, «Федор» изначально был создан как робот-девушка, а улетел в космос как робот-мальчик. По словам собеседника СМИ, его организация выступила с предложением привезти «Федора» и сделанного китайцами робота «Софию» на новосибирский форум «Технопром» для того, чтобы они вступили в диалог.

Ранее сообщалось, что находящийся на МКС робот «Федор» остался недоволен космонавтом с молотком.