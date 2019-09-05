Блогер-трансгендер посвятил песню губернатору Хабаровского края

В сети Интернет появилась видеозапись, на которой представитель ЛГБТ-сообщества, политблогер из Хабаровского края исполняет песню в поддержку действующего губернатора региона Сергея Фургала.

Ролик музыкант Индира Эктова, известная под псевдонимом Дочь Хабаровского края, опубликовала на своем одноименном канале в YouTube. В песне девушка выражает теплые чувства к Сергею Фургалу. Кроме того, блогер активно ведет другие социальные сети, на страницах которых делится своими переживаниями о текущем положении дел в регионе и также выражает поддержку Сергею Фургалу и партии ЛДПР.

По словам автора, несмотря на недавний переезд в Москву, она по-прежнему живо интересуется новостями, приходящими с малой родины.