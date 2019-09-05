Художники показали мозаичные тимпаны для Главного храма ВС РФ

Мастера-мозаичисты под руководством Василия Нестеренко завершили работу по созданию тимпанов(углублённая часть стены, обрамлённая аркой). Они будут расположены на восточной стене храма, каждая из них площадью 72 квадратных метра. Всего их восемь, по две на каждой стороне собора.









«Это колоссальная работа, которая потребовала большого напряжения. Завершена она была она была к 19 августа, когда мы отмечали Преображение Господне. Сейчас у нас идет работа над барабаном Главного храма и Западной апсидой, на которой будет изображена Богородица» - рассказал главный художник Василий Нестеренко.









Мозаичные образы изготовлены с учетом всех правил искусства и с соблюдением церковных канонов и традиций. В производстве использованы только высококачественные материалы.

«Сегодня мы показали достаточно большой этап работы. Восемь сюжетов колоссальных размеров – это 4 паруса и 4 апсиды, посвященных небесным покровителям видов и родов Вооруженных Сил России» - отметил Нестеренко.

Художники представили мозаичные композиции «Святая великомученица Варвара», «Святой Андрей Первозванный», «Святой Александр Невский», «Святой пророк Илия», а также мозаичные паруса «Святой евангелист Марк», «Святой евангелист Матфей», «Святой евангелист Лука», «Святой евангелист Иоанн», каждый высотой более 10 м.









Справочно:

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Создание храма – яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.

Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.