«Московское дело»: приговоры участникам протестных акций

Лето в Москве ознаменовалось многотысячными субботними протестными акциями в поддержку независимых кандидатов в Городскую Думу. Для протестующих массовые шествия запомнились жёсткими задержаниями силовиков, которые не брезговали прибегать к насильственным методам усмирения «бузотёров».

Логики в действиях ОМОНовцев и росгвардейцев, по словам очевидцев, не наблюдалось: хватали зачастую совершенно случайных активистов. Так, пострадал дизайнер Константин Коновалов, вышедший 27 июля на пробежку. Ему сломали ногу, а теперь ещё и завели административное дело по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного мероприятия). Многих шокировало жестокое поведение росгвардейцев, отчего сформировался новый негативный образ силовика. И это только усилило протестные настроения и недовольство властью среди активной и оппозиционно настроенной части населения.

Однако дело не закончилось исключительно задержаниями. В столице проходят судебные процессы по «московскому делу». Судят людей за неповиновение представителям власти, нарушение правил проведения публичных мероприятий, нанесение телесных повреждений силовикам и экстремизм. Так, 3 и 4 сентября прошли судебные заседания, многие из которых закончились лишением свободы для подсудимых.

Егор Жуков - незарегистрированный кандидат в депутаты Московской Городской Думы и студент НИУ ВШЭ. Ночью, второго августа в его квартире был проведён обыск. Вечером того же дня над ним состоялся суд для определения меры пресечения: студента заключили под стражу до 27 сентября. Ему вменяли статью 212 ч. 2 УК РФ (участие в массовых беспорядках) за то, что он вышел на несогласованный митинг 27 июля. Во вторник, 3 сентября обвинения сняли, однако за этим последовали новые: теперь его обвиняют в экстремизме, призывы к которому следователи якобы нашли в его YouTube-блоге. Из официального постановления следует, что Егор «испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и её представителям... решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации». На самом деле, те видео, которые оказались в перечне материалов уголовного дела, не способны разжечь ненависть к действующей власти: молодой человек критиковал обстановку, сложившуюся вокруг независимых кандидатов. Однако понятие экстремизма весьма растяжимо. Егору грозит либо денежный штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до 4 лет, либо тюремное заключение до 5 лет.

Другой фигурант «московского дела», Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима за то, что 27 июля на той же несогласованной акции приподнял забрало шлема силовика. Однако в суде настаивали на том, что он «ударил росгвардейца по забралу шлема, тот откинулся головой назад и испытал сильнейшую боль от ремешка шлема, закрепленного на подбородке». По словам обвиняемого, он лишь хотел привлечь внимание сотрудника к женщине, которая пострадала во время проведения митинга. Суд расценил действия Кирилла Жукова, как применение насилия к представителю власти. Жуков вину не признал. Его адвокат, Светлана Байтурина ранее заявляла, что доказательств вины подзащитного в материалах дела нет. Более того, на очной ставке потерпевший росгвардеец Аскарбек Мадреймов говорил о том, что речи о получении ударов или о какой-либо физической боли тоже нет. Он расценивал действия обвиняемого, как провокацию. Тем не менее, суд вынес приговор.

Хуже всего закончилось дело блогера Владислава Синицы. Он получил пять лет лишения свободы по обвинению в экстремизме за твит, который он опубликовал 31 июля. По версии следствия, Синица призывал деанонимизировать росгвардейцев и их детей, последних похищать. На суде обвиняемый отрицал попытку призыва к действию: по его словам, он лишь говорил о возможных последствиях жестоких задержаний на акциях. Суд отнесся к его оправданиям скептически.

Также 3 сентября сроки получили Иван Подкопаев (3 года лишения свободы) и Данила Беглец (2 года колонии). По версии следствия, Подкопаев распылил в сторону росгвардейцев перцовый баллончик, Беглец же схватил за руку полицейского, пока тот проводил задержание протестующих.

В этот же день Следственный Комитет прекратил уголовное преследование Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева. Следователи заявили, что не нашли в материалах их дел состава преступления. Таким образом, участие в несогласованных акциях для кого-то из фигурантов закончилось удачно, для кого-то весьма плачевно. Несколько подсудимых «московского дела» получили реальные сроки и теперь отправятся отбывать наказание. О справедливости избранных мер пресечения говорить нет смысла. Получить три года колонии за прикосновение к амуниции бойца для многих покажется чем-то из ряда вон выходящим. Однако уже не первый год по отношению к подсудимым, из числа оппозиционно настроенной и активной части населения, применяют весьма суровые наказания: видимо, чтобы неповадно было.