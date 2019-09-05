Видео с необычной реакцией собаки на предложение погулять покорило интернет

В интернете набирает просмотры видео, на котором запечатлена необычная реакция собаки на предложение хозяйки погулять. Данный ролик появился некоторое время назад на сайте YouTube.

Хозяйка домашнего питомца сделала забавную нарезку из нескольких видео и выложила ее в сеть. На опубликованных кадрах видно, как женщина обращается к собаке: «Хо-о-о… Хо-о-о... Хочешь пойти…?». Не успевает она закончить предложение, как животное вскидывает лапы, странным образом бросается вперед, закидывая голову назад и выпячивая грудь.

Ранее сообщалось, что прокуратура Оренбурга устанавливает причины смерти 65 собак и кошек в местном приюте для животных.