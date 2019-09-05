Воеводина рассказала о первом впечатлении о Мухаммаде V

Российская модель и обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина в соцсети рассказала о том, как её экс-супруга бывшего короля Малайзии обманула предыдущая жена.

Воеводина в соцсети заговорила о своём разводе с экс-королем Малайзии

Воеводина сообщила, что до неё Мухаммад V был женат на девушке из Чехии, но прошлой супруге были нужны от мужчины только его деньги. Женщина соврала Мухаммаду V, что у неё на родине нет мужа, передаёт teleprogramma.pro. По словам бывшего короля, именно из-за этого у них с бывшей женой нет детей.

Также Воеводина вспомнила о своей первой встрече с Мухаммадом V. По словам модели, она с первого взгляда поняла, что этот мужчина станет отцом её детей.