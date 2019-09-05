«Все деньги мира»: Вести канал решил исключительно из-за славы

В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов. На этот раз мы поговорили с издателем @vse_dengi.

- Как вам пришла в голову идея вести канал?

Вести канал решил исключительно из-за славы, хочу что бы меня запомнили как создателя «все деньги мира» и как можно заметить веду канал и вещаю материал платного характера совершенно бесплатно, плюс начали выходить посты текстового характера что бы розбавить как-то сливы.

- Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?

Тематику сливов и бизнеса выбрал потому что я сам занимаюсь бизнесом в некотором роде (инвестирую в золото, серебро и т.д. ) а во-вторых я сам всегда абсолютно всегда изучаю платный материал - занимаюсь саморазвитием.

- В чем ваша история успеха?

История успеха я думаю в том что уникальное название, согласитесь название и в правду запоминающее и уникальное, с изюминкой... Ещё стоит сказать что у нас свой стиль вещания и оформления постов (такого оформления вы явно не встречали на просторе телеграмма ????)

- Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?

Как и говорил выше это больше хобби чем коммерческий проект, но кормить и мотивировать нашу небольшую команду тоже надо, мы же не «в гостях у сказки» людей надо мотивировать, не все работают на чистом энтузиазме, но я не думаю что здесь что-то плохое. Касаемо дохода тут все субъективно, цены у нас смешные и идут на оплату команде за свои труды, и оплату облака где храним курсы. Зарабатываем в районе 80 тысяч, но часть идёт на команду а остальное до копейки на реинвест (закуп рекламы).

- Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?

На данный момент в команду входит один рекламный менеджер(он же помогает с контентом), два модератора и сам создатель, который в некоторых ситуациях выступает менеджером по рекламе и контент менеджером. Команда небольшая но все знают сове дело, и в своём ремесле люди мега крутые ????

- Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?

Как показывает статистика мы активно растём, сейчас стоит только одна цель придумывать и дальше креативные «штуки» и баловать аудиторию уникальностью, я хочу сказать что каналов которые «сливают курсы» крайне много, но таких как мы ещё нет, само название канала а оно же бренд чего стоит ????Ну а касаемо цифр сейчас хотим преодолеть планку в 50 тысяч и достичь 100 тысяч подписчиков, а потом уже будет видно, все мы понимаем что качество куда важнее чем количество но цель «соточка» тысяч что бы канал уже считался как более крупный.