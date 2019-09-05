Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области. Мама оставила малышку ненадолго в песочнице без присмотра. Вернулась, а ребенок исчез. Уточняется, что женщина уходила покормить свою новорожденную дочку буквально на 10 минут.

Сегодня с раннего утра девочку начали скать 174 человек: спасатели МЧС, сотрудники полиции, Следственного комитета РФ, поисково-спасательный отряд, кинологи, администрация района, местные жители. Для поиска ребенка задействовано более 20 единиц техники, в том числе беспилотный летательный аппарат. По данным МЧС, на сегодня запланировано провести откачку воды из 12 колодцев в селе, обследовать береговую линию реки, ближайшие населенные пункты.

Следственное управление СК РФ по области проводит проверку. На месте происшествия находятся сотрудники отдела криминалистики, руководители и следователи по расследованию особо важных дел.