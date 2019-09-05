Движение по МКАД утром сильно притормозило ДТП с участием нескольких грузовиков

Движение автомобилей по Московской кольцевой автодороге (МКАД) в четверг, 5 сентября, ранним утром сильно притормозило дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких грузовых фур.

В районе 102 километра внешней стороны МКАД столкнулись одновременно три грузовика и произошел наезд на дорожных рабочих.

В результате ДТП пострадали пять человек: водитель фуры и четверо дорожных рабочих.

Движение на этом участке МКАД осложнилось, так как сотрудникам дорожно-патрульной службы пришлось ограничить движение автомобилей по двум из пяти полос. На место происшествия прибыли полиция, медики.

Обстоятельства ДТП выясняются.