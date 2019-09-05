Над главным следователем новосибирской полиции нависла угроза отставки из-за нераскрытых дел

Начальнику главного следственного управления ГУ МВД по Новосибирской области Андрею Неупокоеву грозит увольнение с занимаемой им должности. Полицейский не прошел служебную проверку, сообщают местные интернет-СМИ.

Журналистам издания НДН.инфо стали известны результаты проверки в отношении Неупокоева, двух его заместителей и главы следственного управления по Новосибирску. Проверяющие выявили «заведомо недостоверные сведения о продлении сроков следствия свыше трех месяцев по 82 уголовным делам, по которым фактически приняты решения о приостановлении предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ».

Данный пункт 208-й статьи Кодекса гласит: «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено». Таким образом, речь идет о так называемых «висяках», когда установить подозреваемого долгое время не удается, отмечается в процитированном материале.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители задержали бывшего директора новосибирского Биотехнопарка Владимира Кожевникова, который, по версии следствия, занимался мошенничеством и брал взятки.