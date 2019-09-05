Борьбу ММК за чистый воздух оценило министерство природы

Усилия Магнитогорского металлургического комбината по снижению вредных выбросов в атмосферу оценило министерство природы и экологии России. Оно признало, что предприятие добилось существенных результатов.

Это было отражено в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2018 году». Там указано, что Магнитогорск по итогам прошлого года был исключён из списков городов с наиболее загрязнённым воздухом. По сравнению с предыдущим годом в атмосферу попало на 1,1 тыс. тонн загрязняющих веществ меньше. Всё это стало возможным благодаря существенному увеличению расходов комбината на природоохранные мероприятия. Они возросли на 27% и составили почти 9 млрд. рублей. Помимо повышения качества воздуха заметное улучшение произошло и с выбросами в водную среду, благодаря внедрению системы замкнутого оборотного водоснабжения. Все это существенно приближает предприятие к своей цели – к 2025 году максимально улучшить экологическую обстановку в Магнитогорске.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев заявил: «Результаты исследования – свидетельство последовательности усилий Магнитогорского металлургического комбината по снижению техногенного воздействия на окружающую среду. Одним из последних масштабных проектов стал запуск новой аглофабрики, снабжённой наилучшими доступными технологиями».