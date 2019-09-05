У россиянки Анны Варгановой в Италии украли пятилетнего сына - гражданина России

Россиянка Анна Варганова обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину и российским дипломатам после того, как в Италии у нее бесследно пропал ребенок.

Мальчику сейчас пять лет. 41-летняя Анна рассказала, что родила сына в Италии. Его отец гражданин Италии от ребенка отказался. Брак не был зарегистрирован. Георгий - гражданин России, итальянского гражданства у малыша нет.

В августе Анна решила с сыном вернуться в Россию. Но мальчик исчез бесследно. Россиянка предполагает, что сына похитили работники социальных служб города Бари, узнав, что она планирует вернуться с ним на ее родину, в город Энгельс.

В общественной организации "Русские матери", рассказали, что Анну вызвали в офис к соцработнику одну. В офисе итальянской Барневарн она сообшила, что намерена вернуться с сыном в Россию.

Координатор организации "Русские матери" Ирина Бергсет предполагает, что сейчас мальчика в Италии, вероятно, готовят для "заказного" переусыновления.

В Италии сейчас прогремело резонансное дело, названное в СМИ "Ангелы и демоны". По сведениям организации, в одной из провинций Италии разоблачена банда, где все во власти, начиная от мэра города и кончая мелкими клерками в итальянской Барневарн (соцслужбе по поддержке детей и подростков), наживались на торговле изъятыми детьми. Оказалось, что в Италии у здоровых и благополучных родителей беспричинно отбирают здоровых красивых детей для того, чтобы "перепродать" их богатым итальянкам, которые не могут сами родить детей.