Банкир Герман Греф обеспокоен тем, что дети после школьных экзаменов выходят из учебного заведения "инвалидами". По его мнению, школьники так привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы учиться и трудиться.

Председатель Сбербанка убежден, что экзамены лишают детей желания учиться, дети готовы работать только в условиях предстоящей оценки. "Это катастрофа...", - считает он.

"Одна из моих личных целей — убить экзамены", — заявил Герман Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме, - сообщает РИА Новости.

Ранее банкир заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.