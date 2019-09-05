Греф обеспокоен: из-за экзаменов из школы дети выходят "инвалидами"
5 сентября 2019, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Банкир Герман Греф обеспокоен тем, что дети после школьных экзаменов выходят из учебного заведения "инвалидами". По его мнению, школьники так привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы учиться и трудиться.
Председатель Сбербанка убежден, что экзамены лишают детей желания учиться, дети готовы работать только в условиях предстоящей оценки. "Это катастрофа...", - считает он.
"Одна из моих личных целей — убить экзамены", — заявил Герман Греф в ходе пленарной сессии Сбербанка на Восточном экономическом форуме, - сообщает РИА Новости.
Ранее банкир заявил, что узкоспециализированные "математические" школы, в которых детей "пичкают" одним предметом — пережиток прошлого, а математики и программисты в будущем будут все менее востребованы.