В Тюмени бабушку, жившую в пансионате для ветеранов войны и труда, похоронили в пластиковом пакете

В Тюмени проведена проверка информации, судя по которой, пожилую женщину, труженицу тыла, сотрудники ритуальных служб похоронили в большом полиэтиленовом пакете. 91-летняя женщина жила в пансионате для ветеранов войны и труда.

В начале августа пользователи сети написали в соцсетях, что бабушка скончалась, и неделю ее тело пролежало в морге неделю. Фолловеры возмущались, что за это время никто не смог даже омыть тело погибшей. Умершую тюменку даже не переодели перед погребением. Сотрудники ритуальных служб положили ее в гроб в большом полиэтиленовом пакете.

Тюменские правоохранительные органы провели проверку данных фактов. По данным прокуратуры Тюменской области, выяснилось, что причиной происшествия стало не отсутствие финансирования, а обычная халатность руководства, - сообщает URA.RU. Вопрос оплаты услуги по одеванию тела умершей женщины руководством пансионата не был решен, в результате чего она была погребена в черном мешке.

Установлено, что свидетельство о смерти труженицы тыла Анны Бусыгиной было оформлено сотрудником пансионата только спустя три дня после ее смерти.

Информация СМИ о том, что женщину похоронили в общей могиле с "безродными" людьми не подтвердилась, у нее индивидуальное захоронение.

По результатам проверки региональная прокуратура вынесла представление об устранении нарушений закона в адрес руководства пансионата для ветеранов войны и труда.

Директор пансионата Владимир Максименко был уволен по требованию главы департамента социального развития Ольги Кузнечевских.