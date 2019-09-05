В Челябинской области уволен заведующий хирургии, заявивший о неадекватных нагрузках и зарплате

В Челябинской области руководство медсанчасти закрытого города Трехгорного уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. Хирург, отработавший в этой больнице 21 год, из которых 12 лет руководил отделением, в середине августа публично заявил о несоответствии зарплаты нагрузке.

Редькин пояснил суть своего заявления, что чем больше сотрудник медсанчасти работает, тем меньше он получает доплат к своему окладу. "Когда человек работает за одного, он получает оклад и все доплаты в полном объеме. А когда он начинает работать за двоих, то за второго сотрудника получает уже заработную плату в урезанном виде", - сказал врач. "Мы работаем не для того, чтобы заработать себе деньги, а потому что просто работать некому", - пояснил медик.

16 августа он написал заявление об уходе. Состоялось публичное обсуждение этой проблемы с участием чиновников, депутатов, руководства и врачей. По словам Редькина, на заседании обещали решить проблему, и он пообещал не увольняться. Но на следующий день хирург забрать заявление об увольнении не смог, так как уезжал, - сообщает ТАСС. Была устная договоренность, что он не увольняется.

А в понедельник хирург вышел на работу и узнал о подписанном приказе об его увольнении.

Редькин предположил, что его уволили из-за широкого общественного резонанса. "Народ не любит публичности", - считает врач.