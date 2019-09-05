Россиянам спрогнозировали заморозки и снег

В Гидрометцентре предупредили россиян о дождях со снегом и заморозках в некоторых регионах страны. При этом в столице погода будет соответствовать июньским нормам.

Синоптик Людмила Паршина рассказала, что в конце недели заморозки придут в Кемеровскую, Томскую и новосибирскую область, а также в алтайский край. В Омской области столбики термометров упадут до отметки в минус 5 градусов. Холода дойдут и до Хакасии, Бурятии, Иркутской, магаданской области и Красноярского края. В некоторых регионах помимо заморозков жителям стоит готовиться к дождям со снегом, передаёт «Российская газета».

При этом для москвичей конец первой осенней недели станет продолжением лета. Днём температура воздуха поднимется выше 20 градусов. При этом по всей столице возможны кратковременные дожди. А к началу новой недели воздух прогреется до 26 градусов. «Это среднесуточная погода июля. Погода не соответствует сезону», - отметила синоптик.