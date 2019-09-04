Среди туристов, приезжающих в Крым, много иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья

За прошедший летний сезон полуостров посетило множество туристов из Европы. Также отмечался рост пассажиропотока в регион из Украины, пишут «Аргументы недели-Крым».

С начала года в Крыму побывало свыше 5,8 миллионов туристов, рассказал в радиоэфире станции «Спутник в Крыму» министр курортов РК Вадим ВОЛЧЕНКО. По его словам, среди приезжих было довольно иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Традиционно много едет туристов из Украины, в прошлом году у нас побывали около миллиона украинцев и в этом году, я полагаю, будет не меньше. Даже украинские пограничники заявляют об увеличении пассажиропотока в Крым на 14-15%», – отметил министр.

К тому же на полуострове побывали люди из Франции и Германии. В частности немцев всегда интересовали исторические объекты, памятники античности и экскурсии по достопримечательностям, уточнил ВОЛЧЕНКО и добавил, что Крым готов принимать туристов со всего мира.