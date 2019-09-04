Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города

Схема движения на нескольких улицах в центре столицы изменится с 5 по 9 сентября из-за подготовки и празднования Дня города. Об этом сообщает пресс-служба ЦОДД.

К примеру, участок Тверской улицы – от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд – на три дня станет пешеходным, как и некоторые прилегающие переулки. Движение ограничат уже в 22:00 5 сентября, а восстановят 9 сентября.

Водителям рекомендуют по возможности пользоваться городским транспортом. Это поможет точнее рассчитать время в пути и сэкономить время.

Тем же, кто не может отказаться от автомобиля, рекомендуют заранее ознакомиться с ограничениями движения, а также сдвинуть поездки на внепиковые часы – после 21:00.

Ранее сообщалось, что платная парковка в столице в праздничные дни будет работать в штатном режиме – в субботу платно, в воскресенье бесплатно. Однако улиц с повышенным тарифом это не касается, там парковка останется платной в оба выходных дня.

Водителей также попросили внимательно выбирать места для парковки во время подготовки к празднованию Дня города и в день его проведения.

Из-за проведения праздничного фейерверка 7 сентября c 20:50 до 21:10 будут закрыты для движения транспорта площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост и участки примыкающих к нему набережных.

За пределами центра будут перекрыты некоторые участки улицы Федосьино (Ново-Переделкино), улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского (Северное Бутово), Озерной аллеи (Зеленоград), улиц Центральной и Физической (Троицк), а также Проектируемого проезда № 5562 (Московский). Участок проезда вдоль торгового центра «Авиапарк» будет перекрыт с 12:00 до 21:00.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Напомним, День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всего в дни празднования город украсит более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.