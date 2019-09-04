Эксперты: женщина после декрета не всегда выходит на работу

В большинстве случаев российские женщины получают меньшую заработную плату по сравнению с мужчинами. Также малая часть всех россиянок занимает руководящие посты в компаниях, пишет "Газета.ру".

Специалист по кадрам Татьяна Долякова рассказала порталу "ПолитЭксперт", что женщина после декретного отпуска не всегда выходит на работу, а если выходит, то по возможности на неполную занятость, заработная плата ниже. "В итоге мы и получаем разницу в зарплатах мужчин и женщин – в пределах 20-30%. Конечно, есть и специфика отрасли: нефтяная, строительная, некоторые промышленные – в них преобладают мужчины, но там фактически сложный труд, командировки. Женщины – в других отраслях", - объяснила она свою точку зрения.