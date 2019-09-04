Мединский: комикс для тех, кто плохо умеет читать

Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии Московской международной книжной выставке-ярмарке высказался о своём отношении к комиксам. По его словам, они ориентируются только на детей.

"Комикс - это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это не еда", - передаёт слова главы культурного ведомства РИА Новости.

Мединский отметил, что авторы комиксов должны ориентироваться на детей семи, восьми лет, которые только учатся читать. По его мнению, когда взрослый человек начинает читать комиксы - это полное "убожество".