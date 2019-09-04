Контролировать ход выборов в Челябинской области будет Иван Засурский

Известный российский деятель Иван Засурский будет контролировать ход выборов в Челябинске. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на встрече в «Большой редакции» с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».

По словам Сергея Обертаса, контролировать ход выборов будут более 3 тысяч общественных наблюдателей, в Челябинск приедет известный общественный деятель и журналист Иван Засурский.

По прогнозам Сергея Обертаса, явка на выборы составит не менее 42 процентов. Такая явка была пять лет назад - на минувших выборах губернатора Челябинской области.

Большая часть бюллетеней будет обработана к 9 утра 9 сентября. Официальные результаты выборов будут известны до 18 сентября.

Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, 118 участков - с шести утра. Напомним, 8 сентября южноуральцы будут выбирать губернатора Челябинской области, также в Челябиснке пройдут выборы депутатов районных советов.