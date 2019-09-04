Поклонская отреагировала на заявление МИД Болгарии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская дала свою оценку антироссийского выпада болгарских дипломатов.

«Глупое заявление МИД Болгарии, призвавшего отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы, является исключительно провокационным и абсолютно не выражает мнение болгарского народа. Только невежда и провокатор может усомниться в решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Болгарский народ является мудрым и отделяет правду от лжи, которая в последнее время заливает мир с высоких трибун «ораторов».»