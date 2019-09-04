Хакамада посоветовала позволять себе лениться на работе
4 сентября 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Ирина Хакамада в соцсети рассказала подписчикам, как ей удаётся справляться с усталостью от работы и профессиональным выгоранием. По словам бизнес-тренера, в любой работе должно быть место для лени.
Хакамада рассказала, что сама работает только тогда, когда ей «всё по кайфу». При этом она отметила, что порой бывает очень полезно на несколько минут отложить работу и «переключиться».
«Во время рабочего дня устали, на пять минут вышли на улицу, погуляли, посмотрели на небо. Все. Переключились! Домой приехали, хватит обсуждать, что было на работе! Сели в ванну, включили телевизор и вам хорошо. Ребята, про лень не забудьте!», - объяснила Хакамада.