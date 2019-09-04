Хакамада посоветовала позволять себе лениться на работе

Ирина Хакамада в соцсети рассказала подписчикам, как ей удаётся справляться с усталостью от работы и профессиональным выгоранием. По словам бизнес-тренера, в любой работе должно быть место для лени.

Орешкин считает, что россияне могут работать по 4 дня в неделю, но есть пара условий

Хакамада рассказала, что сама работает только тогда, когда ей «всё по кайфу». При этом она отметила, что порой бывает очень полезно на несколько минут отложить работу и «переключиться».

«Во время рабочего дня устали, на пять минут вышли на улицу, погуляли, посмотрели на небо. Все. Переключились! Домой приехали, хватит обсуждать, что было на работе! Сели в ванну, включили телевизор и вам хорошо. Ребята, про лень не забудьте!», - объяснила Хакамада.