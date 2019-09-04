Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

Глава республики Саха Айсен Николаев в рамках доклада задался вопросом: "Нужен ли России Дальний Восток?". Политик напомнил, что ранее даже с высоких трибун звучало, что Дальний Восток является балластом, который требует исключительно бюджетных вливаний и льгот.

Путин прервал его фразой: "Не знаю, какие придурки так говорили". Николаев заметил, что подобные высказывания звучали 25 лет назад. Глава России подчеркнул, что говорить следует о сегодняшнем дне, а не о том, что было четверть века назад, передает РИА "Новости".