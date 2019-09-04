Загадочное озеро нашли российские ученые с помощью интернет-карты

Новосибирские ученые нашли загадочное озеро в соседнем Алтайском крае. Водоем находится в шести километрах от деревни Столбово.

Как пишет портал «НДН.инфо», изначально неизвестный объект специалисты разглядели с помощью Google Maps. Затем было решено снарядить туда научную экспедицию. Ее участники добрались до озера по имеющимся координатам.

Обнаруженный водоем обладает идеально круглой формой. На этом основании исследователи предположили, что озеро имеет космическое происхождение. Согласно одной из версий, водный объект образовался в результате карстового процесса, поскольку в непосредственной близости на поверхность выходят известняки.