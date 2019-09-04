Россия получила очередной «привет» от «братушек»

«Ножом в спину» заявление МИД Болгарии никак не назовёшь (даже при остром желании), так – нечто вроде кнопки на стуле. Но тем не менее.









Суть, напомним в том, что воспользовавшись моментом (выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма) внешнеполитическое ведомство так и несостоявшейся 16-й союзной республики сочло необходимым сделать заявление. Мол, страна наша, Болгария, не отрицает роли СССР в этом самом освобождении, однако в подсознании держит фигу в кармане.

В том смысле, что нынешнее, не самое лучшее экономическое положение страны есть прямое следствие воцарившегося вслед за гитлеровцами советского диктата, сбившего страны бывшего Варшавского договора с пути истинного.

Короче, вы, ребята, конечно, молодцы, спасибо вам, но лучше бы вас не было.

Нашим официальным лицам это, разумеется, не понравилось. Правда, свое несогласие они выразили весьма дипломатично и как-то размыто.

Что ж… Снова актуализируется тема – надо ли отвечать на подобные уколы или молча игнорировать? Подобает ли великой державе всерьёз ополчаться на мелких мосек или быть выше их попискиваний?

Сторонники оперативного реагирования обосновывают таковое необходимостью дать отпор переписчикам истории. Иначе – говорят они (и обоснованно говорят) – уже наши внуки будут думать, что Гитлера повергли в небытие французы и примкнувшие к ним поляки.

Выбирающие игнорирование смотрят иначе. Кто это сказал? Болгары? То есть, граждане той самой страны, где все популярное побережье в виде Золотых песков, Несебра и прочих вкусных местечек скуплено гражданами РФ? Где горничные в отелях без ума от русских туристов и, прощаясь с ними плачут навзрыд? Где каждый второй таксист половинит русским тариф из-за того, что он работал в Советском Союзе? Вы серьёзно?

И это даже без упоминаний о Шипке и турецком иге.

Доля истины есть и там, и там. Только вот, говоря о туристах и владельцах недвижимости, забывают некоторые мелочи.

Ну, например, - завсегдатаи болгарских курортов подтвердят – что именно на туристических улочках в туристических лавочках совершенно спокойно можно купить сувенирные кружки (магнитики, футболочки, прочую хрень) с принтом Адольфа Гитлера и/или свастики (в отнюдь не родноверском контексте, а той самой). И стоят они не в глубине, стыдливо прикрытые другой мелочёвкой, а на самом виду. И ничего никому за это не было, не бывает и не будет.

Пропаганда нацизма? Не слышали о такой.

Просто не надо питать иллюзий. Победителей никто не любит. И не полюбит никогда.

Источник https://news.sputnik.ru/essential/2077