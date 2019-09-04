Нужны ли подросткам карманные деньги?

Аналитики рассказали, куда уходят карманные деньги подростков. По словам исследователей, анализ транзакций «детских» банковских карт показывает, что «с возрастом дети учатся более взвешенно подходить к тратам».

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«Если говорить о всех держателях детских карт, то самое большое количество трат совершается в категории "фастфуд". После девяти лет в топе трат появляются расходы на кино, а с 12 – кофейни. Количество трат в категориях, связанных с онлайн-играми, с возрастом увеличивается», - выяснили специалисты.

Отмечается, что количество операций по банковской карте не зависит от пола ребёнка, однако увеличивается в зависимости от возраста. Больше всего транзакций совершают подростки от 12 до 14 лет – у них зафиксирован и самый большой средний чек в 537 рублей. При этом подростки от 15 до 17 лет обходятся средним чеком в 398 рублей, однако чаще всех совершают покупки, передаёт РИА Новости.