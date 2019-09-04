Причиной инсульта у бывшего президента Крыма могло стать "обслуживание" в отеле Азур в Алании
4 сентября 2019, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Причиной инсульта у бывшего президента Крыма Юрия МЕШКОВА мог стать конфликт с сотрудниками турецкого отеля, куда он приехал на отдых.
Об этом стало известно от его дочери Марианны. Она пояснила, что экс-президенту с его супругой предоставили номер ниже заявленного класса.
«Папа поругался, поднялся наверх, пошел принимать душ, случился инсульт», – сказала она.
Уже после того, как МЕШКОВ попал в больницу, его супругу Екатерину обокрали. Женщина пришла в ресторан отеля, где это и произошло. Марианна говорит, украли все: деньги, документы, вплоть до водительских прав и проездного на метро, пишет «Интерфакс».
Однако сегодня утром, стало известно, что украденные документы подкинули в номер, где остановился экс-президент с женой.
«Отель «Азур» самый приключенческий отель в Алании, ей Богу! Хамство и воровство, если вам этого не хватает – вам туда», – написала Марианна МЕШКОВА в Facebook.
Напомним, 1 сентября находящийся на отдыхе в Турции МЕШКОВ перенес инсульт. Он находится в местной больнице, где экс-президенту Крыма оказывают медпомощь. МЕШКОВА после инсульта ввели в искусственную кому, но спустя два дня вывели из нее.