Пенсионерка из Пермского края заставила государство оплатить ей отдых в Турции

Жительница села Кочево Пермского края при помощи суда получила компенсацию на отдых в Турции. Пенсионный фонд России оплатит пенсионерке часть стоимости билетов до Анталии и обратно.

Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Согласно законодательству, жители Крайнего Севера и и приравненных к нему районов имеют право раз в два года получать от государства бесплатный проезд до места отдыха по территории России. При этом пенсионер волен самостоятельно выбрать, где будет отдыхать, передаёт URA.RU. Опираясь на законодательство, суд постановил, что ПФР должны выплатить пенсионерке 72,37% от стоимости билетов - тот путь, что лайнер пролетел над территорией России.

«Общее ортодромическое расстояние по маршруту Пермь—Анталия—Пермь составляет 5958,6 км, ортодромическое расстояние по территории РФ составляет 4312,6 км, отношение ортодромии по РФ к общей ортодромии составляет 72,37%», - решили в суде.