Орешкин считает, что россияне могут работать по 4 дня в неделю, но есть пара условий

Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в России возможен переход к четырёхдневной трудовой неделе. При этом министр уточнил, что перед внесением изменений в трудовое законодательство работники и работодатели должны выполнить два главных условия, передаёт КП.



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По словам Орешкина, сокращение рабочей недели можно реализовать в случае увеличения производительности труда и повышения доходов россиян. Он считает, что именно улучшение этих показателей откроет возможность для начала практических дискуссий по вопросу сокращения рабочего времени.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда», - заявил Орешкин.