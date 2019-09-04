В Минприроды рассказали о российских городах с самым грязным воздухом

В российском Минтрироды составили список городов страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В список попали 22 города, в которых индекс загрязнения атмосферы равен или превышает 14.

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Сообщается, что общее количество населения всех 22-х городов из списка превышает 5 миллионов человек. «В данный список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14», - отметили в ведомстве.

В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов, передаёт ТАСС.

Отмечается, что в перечисленных городах располагаются предприятия алюминиевой, черной и цветной промышленности, машиностроения, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, целлюлозно-бумажного производства, а также горнодобывающей и угольной промышленности.