Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве и Московской области в среду, 4 сентября. Сотрудники Гидрометцентра уточнили, что в ближайшие дни в столичном регионе будет по-летнему тепло.

Сегодня воздух в Москве прогреется до плюс 22-24 градусов по Цельсию. Предполагается, что в городе будет облачно с прояснениями, передает Газета.Ru.

По словам метеорологов, местами может пойти кратковременный дождь, вследствие чего не стоит забывать дома зонты. Не исключена гроза. Ветер в столичном регионе будет юго-восточного направления с порывами 5-10 метров в секунду.