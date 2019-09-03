Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Мать утонувшей в турецкой Анталье пятилетней девочки из России рассказала, почему пятилетняя Люба осталась без присмотра и без спасательного круга рядом с глубоким бассейном для взрослых.

Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

«Как все произошло, никто не видел. В этот момент в бассейне играли мужчины в волейбол, все внимание было на них. Буквально минуты 2-3, и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», - рассказала мать погибшей девочки.

По её словам, рядом с бассейном нет камер наблюдения, а потому полностью установить ход событий не удалось. При этом женщина отметила, что возле водной горки не дежурили ни спасатели, ни сотрудники отеля, передаёт РенТВ.