Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

Крестная умершей в Турции 16-летней российской девушки рассказала, что российские врачи подтвердили изъятие внутренних органов. Девушка умерла в больнице Турции от перитонита.

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Женщина рассказала, что в России в ходе вскрытия врачи подтвердили отсутствие матки и яичников. Подозрения о том, что у девушки без согласия родителей изъяли часть внутренних органов появились после того, как мать подростка обнаружила кровь на простыне, которой накрыли тело, передаёт РИА Новости. Отмечается, что никто из семьи погибшей не подписывал документов, разрешающих врачам подобные действия.

«За несколько часов до смерти … сделали УЗИ и МРТ. Если у нее были какие-то проблемы с маткой и яичниками, почему об этом не сказали родителям и продолжали "лечить" от отравления?» - сказала крёстная.