Какую явку ожидают на выборах в Крыму

Количество людей, которые придут на избирательные участки республики в единый день голосования 8 сентября, будет выше, чем в общем по стране, пишут «Аргументы недели-Крым».

Таким мнением с «Аргументами недели – Крым» поделился кандидат политических наук, член Общественной палаты Севастополя, председатель Севастопольской региональной организации Союза журналистов Сергей ГОРБАЧЕВ.

Он отметил, что разница между явкой в Крыму и Севастополе, как и раньше, не будет принципиально отличаться, однако есть различия в событиях, предшествующих выборам.

«В Республике Крым, можно сказать, особого накала страстей не было. В самом же Севастополе присутствовала интрига до момента смены губернатора в июле. После этого «предвыборная карта» была выбита из рук группировки экс-народного экс-мэра ЧАЛОГО, вся предвыборная кампания которого строилась на основе лозунга «ОВСЯННИКОВА – в отставку!». Теперь стало очевидно: никакой реальной программы, обеспечивающей действительное созидание, прорывное развитие Севастополя у этих людей нет. Но чрезмерные амбиции, гипертрофированное честолюбие и масштабные финансово-информационные интересы остались», - уверен эксперт.