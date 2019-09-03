Судебные приставы пополнили государственный бюджет на 5,5 миллионов рублей

Благодаря профессионализму судебных приставов государственный бюджет пополнился на 5,5 миллионов рублей.

Исполнительные действия проводились в рамках взыскания с ООО «ПСУ Радиострой» задолженности по налогам и сборам на общую сумму 5 миллионов 480 тысяч рублей. В ходе исполнительных действий судебные приставы отдела по Кавказскому району и г. Кропоткину УФССП России по Краснодарскому краю прибыли по адресу нахождения организации – должник находился в городе Кропоткине.

И тут выяснилось, что у имеющего весьма внушительную задолженность перед государством предприятия в собственности находится целый автопарк. На месте представителями Закона составлены акты описи и ареста ряда транспортных средств.

Показательно, что лишь после этого руководство организации-должника изыскало средства для полного погашения задолженности. Причем, помимо основной суммы долга, погашен исполнительский сбор на сумму 380 тысяч рублей, который также в полном объеме поступит в доходную часть государственного бюджета.

В настоящий момент исполнительное производство окончено фактическим исполнением.