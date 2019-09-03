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Оставленную новорожденную девочку навестили сотрудники следственного отдела

3 сентября 2019, 18:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Оставленную новорожденную девочку навестили сотрудники следственного отдела

Сотрудники Следственного отдела по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю навестили новорожденную девочку, которую 31 августа 2019 года мать оставила в коридоре больницы.

Напомним, что утром 31 августа 2019 года 33-лентняя местная жительница оставила в коридоре местной больницы переносную люльку с новорожденной девочкой в ней. По данному факту территориальным следственным отделом незамедлительно было организовано проведение доследственной проверки. В последующем, женщина объяснила свой поступок тяжелым материальным положением и невозможностью содержать новорожденную.

Представители ведомства навестили новорожденную девочку, которая в настоящее время находится в лечебном учреждении под наблюдением врачей. Офицеры пообщались с медицинским персоналом учреждения и передали для малышки необходимые ей принадлежности, а также выразили готовность в дальнейшем оказывать необходимую помощь.

Сотрудники территориального следственного отдела продолжат следить за судьбой девочки, оказывая при необходимости необходимою помощь. Ведь девиз ведомства – чужих детей не бывает.

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