На ВЭФ открылся павильон Хабаровского края

«Край высоких технологий» - таким слоганом открывается павильон Хабаровского края на «Улице Дальнего Востока» Восточного экономического форума.

Выставка регионов, где по традиции каждый из 11-ти субъектов РФ представит свои инвестиционные возможности, открылась на ВЭФ. «Улица Востока» открывается в пятый раз. Вице-премьер Юрий Трутнев объявил на торжественной церемонии во Владивостоке о том, что цель создания этого проекта – дать людям понять, «за что мы любим Дальний Восток».

- В ДФО строятся новые школы, больницы, дороги. Это значит, что люди будут жить лучше. Мы создаем «Улицу Дальнего Востока в пятый раз, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток и почему в него верим, - высказался вице-премьер.

Павильон Хабаровского края оформлен в стиле «Амурских столбов» и разделен на тематические зоны, каждая из которых показывает инвестиционную привлекательность определенных направлений. Среди них туризм, промышленность, сельское хозяйство и другие.